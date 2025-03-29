"Наташа, він йде на нас": на Шрі-Ланці слон напав на авто з росіянками

Вранці 29 березня на трасі "Катарагама" відбулася зустріч слона і двох росіянок. Жінки їхали в автомобілі, коли тварина вийшла на дорогу.

Росіянки загальмували і почали чекати, доки слон забереться геть і звільнить шлях. Однак той не поспішав, передає 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Слон поставив на місце росіянок

Тварина підійшла до автомобіля, а потім вдарила переднє скло хоботом. Жінки не на жарт перелякалися, їх обсипало осколками вікна, внаслідок чого вони отримали невеликі травми.

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Зазначається, що траса "Катарагама" проходить через національний парк Яла, де часто можна зустріти слонів. Зазвичай туристів попереджають, що тварини можуть вийти до людей та попросити ласощі. Слони підходять до машини і просовують хобот у кабіну в очікуванні бананів, кавунів чи динь.

Російський телеграм-канал припускає, що поведінка слона була зумовлена тим, що його не почастували солодощами.

Втім, не можна виключати, що тварина впізнала у жінках представниць країни-агресорки і у такий спосіб висловила їм свій протест.