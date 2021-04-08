Висловлювання Мендель про "українську російську" – її особиста думка, – Офіс Президента

В Офісі Президента відреагували на скандал, у який потрапила прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель. В ефірі телеканалу "Дом" речниця заявилапро існування "української російської" мови.

В Офісі Президента запевняють, що мовне питання не порушують. Про це в інтерв'ю заявив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

Все на тему Мендель заявила, що в Україні є "українська російська" мова

Це окрема думка Юлії Мендель, – Кирило Тимошенко

Ми, навпаки, не порушуємо мовне питання. Я думаю, що це окрема думка прессекретаря президента і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову у однієї країни (Росії – 24 канал),

– наголосив Тимошенко.

Що відомо про скандал з "українською російською" мовою:

Мендель висловилась про "мовний закон" та функціонування в Україні російської мови.

На думку прессекретарки Зеленського, Росія не є монополістом на російську мову.

Отож Україні слід заявити про існування "української російської мови".

При цьому Мендель наголосила на необхідності захистити як українську мову, так і всіх українських громадян, незалежно від мови їхнього спілкування.

Раніше схожу думку висловлював і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. В інтерв'ю Гордону глава МВС зазначав, що російська мова не належить Росії.

Дивіться відео з резонансним висловлюванням Мендель: