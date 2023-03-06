Точка біфуркації війни, – Череватий пояснив слова Сирського про "найвищу напруженість" в Бахмуті

Бахмут сьогодні є найгарячішою точкою у театрі воєнних дій, де точаться найзапекліші бої. За словами генерал-полковника Олександра Сирського бої за Бахмут сьогодні досягли найвищого рівня напруження.

Його слова пояснив в ефірі телемарафону речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал.

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На захоплення Бахмуту ворог кинув найкращі підрозділи

Сергій Череватий підкреслив, слова генерал-полковника означають, що окупанти кинули у бій на захоплення міста-фортеці найкращі свої підрозділи. Саме у Бахмуті загарбники максимально концентрують артилерійський вогонь.

Так, лише за останню добу 6 березня на Бахмутському напрямку росіяни завдали близько 130 ударів з різних артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню по українським позиціям. За його словами, бої точилися в районах:

Залізнянського,

Дубово-Василівки,

Оріхово-Василівки,

Іванківського,

і, звісно, у самому Бахмуті.

Бахмут є точкою біфуркації цієї війни

Бахмут – це така точка біфуркації цієї війни, він уже став символічним з багатьох точок зору. І для нас це абсолютний символ нашої боротьби, стійкості, героїзму, непохитності і незламності,

– підкреслив Сергій Череватий.

Натомість для росіян українське місто стало зламом міфу про "другу армію світу", а також про "ПВК як якусь непереможну кампанію, яка воює від Сирії до Африки і здобуває перемоги". Неспроможність окупантів понад 7 місяців захопити Бахмут, досягнути стратегічного успіху, прорвати системи української оборони та завдати їй непоправної шкоди, на думку Череватого, також ламає моральний дух російських військ.

Тож завдяки стійкій обороні міста ЗСУ вибивають потенціал ворога. Цим вони ще й "полегшують роботу своїм побратимам, які зараз посилено готуються, проходять бойовий вишкіл, зокрема, на нових системах техніки і озброєння, щоб потім викинути ворога назавжди з нашої землі".

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