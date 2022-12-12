Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29 вже найближчим часом

Уряд Словаччини хоче допомогти Україні винищувачами МіГ-29. Приготування до постачання цієї авіації можуть початися вже найближчим часом.

Коли МіГ-29 можуть надійти в Україну

Наразі Словаччина хоче обговорити з НАТО передачу Україні винищувачів. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер.

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Передачу МіГ-29 обговорили з президентом Володимиром Зеленським.

Думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю (передача МіГ-29 – 24 канал). Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу. Думаю, це скоро відбудеться, і літаки будуть в Україні,

– запевнив міністр.

Більше деталей Качер не розкрив, щоб "не зашкодити процесу".

Словаччина надасть Україні допомогу на 10 мільйонів євро

МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач. Він перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України. Ця авіація допомагає нашим військовим ефективно нищити російських загарбників

12 грудня Міністерство оборони України повідомило, що словацький уряд схвалив для України новий пакет безпекової допомоги. Його вартість становить понад 10 мільйонів євро. За ці гроші закуплять:

генератори,

зимовий одяг,

електростанції,

трансформатори,

матеріали для опалення та харчування,

комплекти систем розмінування,

балістичні жилети тощо.

Таке рішення чиновники Словаччини схвалили за результатами візиту в Україну, який відбувся 8 грудня. Качер казав, що його країна зробить все, щоб допомогти українцям пережити зиму.