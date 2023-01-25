Словаччина готова відправити Україні 30 танків Т-72, якщо отримає заміну

Словаччина готова надати Україні 30 танків Т-72. Однак там назвали одну умову.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь розповів, що минулого року країна надала 30 радянський бойових машин BVP-1 Україні після того, як домовилася з Німеччиною про поставку 15 танків Leopard 2.

Важливо США передають Україні 31 танк Abrams

Словаччина назвала умову

За його словами, Словаччина готова відправити в Україну свої танки Т-72 вже хоч завтра, однак їм потрібна заміна.

У нас все ще є 30 танків Т-72, і ми готові негайно відправити їх до України, хоч завтра, якщо буде можливість отримати замість західних танків – Leopard або будь-які інші. У Словаччині немає місця для скорочення, але є місце для обміну,

– сказав Надь.

Важлива військова допомога для України

Нагадаємо, що сьогодні, 25 січня, Німеччина офіційно погодилась передати Збройним Силам України танки Leopard. Ба більше, Берлін дозволив реекспорт танків Україні від союзників.

За даними Spiegel, Україна від Європи отримає орієнтовно 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони.

Тобто країни Європи планують створити в ЗСУ два батальйони, по 40 бойових танків Leopard у кожному. За даними видання, три батальйони сформують:

перший – Німеччина разом з іспанцями, нідерландцями та фінами танками Leopard 2A6;

другий – поляки та норвежці з моделями Leopard 2А4;

третій – США із 30 основними бойовими танками M1 Abrams.

Німеччина може передати Україні танки через три місяці. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив про це 25 січня в кулуарах Бундестагу після засідання оборонного комітету.

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив новий пакет військової допомоги нашій державі, у який увійшли танки M1 Abrams. Окрім заяви про надання нашій державі 31 танку Abrams, Байден також заакцентував на тому, що Вашингтон якомога скоріше розпочне навчання українських військових.