Словаччина може передати Україні бойові літаки: як цьому посприяє Чехія

У Словаччині заявили, що можуть передати старі літаки Україні, аби допомогти захищатись від російського агресора. Чехія вже погодилась посприяти цьому.

Річ у тім, що Словаччина у серпні планує припинити випуск своїх винищувачів МіГ-29, відповідно до планів модернізації армії. Країна попросила допомоги від своїх союзників НАТО.

До теми Словаччина може передати Україні 11 винищувачів МіГ-29, але є умова

Посприяє Чехії

В уряд Чехії доручили своїм винищувачам охороняти повітряний простір сусідньої Словаччини з вересня. Про це повідомили у міністерстві оборони.

Так, з вересня винищувачі Gripen JAS-39 чеської армії забезпечуватимуть повітряне забезпечення Словаччини щонайменше до кінця 2023 року. Очікують, що Польща також долучиться. Невдовзі країни мають підписати спільну декларацію щодо цього. У ній буде більше деталей.

Нагадаємо, що ц 2018 році уряд Словаччини замовив у США винищувачі F-16 для заміни застарілих літаків МіГ-29.

Чи передасть Словаччина винищувачі

У Словаччині раніше говорили, що хочуть передати Україні винищувачі, якщо Чехія та Польща погодяться контролювали авіапростір. Києву можуть надати 11 одиниць МіГ-29.

Щоправда, військовий оглядач Денис Попович вважає, що це не станеться найближчими тижнями.

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