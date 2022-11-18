Україна отримала від Словаччини ще одну САУ Zuzana 2

Україна продовжує отримувати військову допомогу. Цього разу Словаччина передала нашій державі самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. До речі, раніше 24 канал розповідав, які країни НАТО передали Україні найбільше зброї.

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Словаччина передала Україні потужну зброю

Раді підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 Howitzer була передана українським Збройним Силам і готова захищати невинні життя,

– повідомив Надь.



Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2 / фото Ярослав Надь

Що відомо про САУ Zuzana 2

Zuzana 2 має автоматичне перезаряджання, яке підвищує темп стрільби. Особливої уваги заслуговує бортовий комп'ютер цієї САУ, адже він дозволяє не лише швидко наводитися на ціль, а й працювати з цифровими картами, обмінюватися даними з іншими САУ такого ж типу і самостійно обчислювати погодні умови. Усе це відбувається за лічені секунди.

Башта Zuzana 2 обертається на 360 градусів, що є великою перевагою. На відміну від причіпних гаубиць, зокрема американських М777, словацьку систему не потрібно переставляти чи перевозити з місця на місце. З однієї точки може обстрілювати все довкола на відстані до 40 кілометрів.

До того ж Zuzana 2 може працювати з будь-яким снарядами натівського калібру – 155 міліметрів, зокрема й з керованими GPS-системами М982 Excalibur, які можуть влучати в ціль з точністю до 4-х метрів.

Великим плюсом цієї САУ є те, що вона здатна комбінувати боєприпаси. Також Zuzana 2 обладнали тепловізійним прицілом та різноманітними приладами нічного бачення, що означає, що працювати з неї можна в будь-який час доби.

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