Словаччина таки не платитиме за російський газ у рублях
Джерело:Reuters
Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік нещодавно заявив про готовність платити за російський газ у рублях. Проте прем'єр Едуард Геґер наголосив, що Словаччина буде єдиною з Європейським союзом проти вимог країни-терористки.
Словаччина дуже залежить від Росії в постачанні газу. Однак її уряд закликає не порушувати контрактів, у яких мовиться про оплату в євро.
До теми Міністр економіки Словаччини заявив про готовність оплачувати поставки газу у рублях
Словаччина не платитиме за газ у рублях
Геґер заявив, що Словаччина діятиме в унісон з ЄС проти вимог Росії щодо платежів за газ у рублях. 1 квітня Єврокомісія заявила, що європейські компанії, чиї контракти на постачання передбачають оплату в євро або доларах, не повинні задовольняти вимогу країни-агресорки.
У цій ситуації єдність є ключовим, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та платежів у євро,
– зазначив прем'єр.
Він сказав про це після того, як Сулік заявив, що Словаччина працюватиме разом з Європою, однак платитиме за газ в рублях, щоб її не відрізали від потоку.
"Потік газу не повинен зупинятися. Якщо є умова платити в рублях, то ми платитимемо в рублях", – зазначив міністр.
Словацька газова компанія SPP здійснила останній платіж за газ в євро. За словами Суліка, наступна оплата має відбутися 20 травня, що ще дає час на роздуми.
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