Український водій фури помер на кордоні в Словаччині: як відреагувала черга
Джерело:"Ми-Україна"
Українець працював водієм вантажівки та стояв у черзі на кордоні на території Словаччини. Він помер на 36 році життя.
Про смерть українського водія повідомив Володимир Балін. Він є віцепрезидентом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України
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Що відомо про трагедію
Балін наголосив, що інформація про смерть 35-річного водія є неофіційною. Українця не стало у вівторок, 27 лютого. У нього залишилася родина.
Ми отримали поки що неофіційну інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 кілометрів від кордону, скільки йому ще було їхати – невідомо. Слідство покаже, яка причина смерті,
– сказав він.
Балін заявив, що череда таких смертей продовжується. Через страйки у Польщі перевізники намагаються об'їхати черги з польської сторони через Словаччину та Угорщину. Він поставив питання, чому місцеві компетентні органи не реагують на блокаду кордону протестувальниками.
Соцмережами шириться відео з місця подій. На кадрах можна побачити, що інші водії в черзі увімкнули аварійні сигналізації та почали сигналити на честь померлого керманича.
Водії сигналять на честь українця: дивіться відео
Схожі випадки були біля Польщі
- Нагадаємо, що восени 2023 року через страйки у Польщі помер 54-річний водій української фури. Це сталося неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" на парковці міста Хелм.
- Ще один такий випадок стався неподалік пункту пропуску "Корчова – Краківець". Водій фури з харківськими номерами помер у Корчові на стоянці.
- Третій український водій помер взимку торік. Він теж стояв у черзі через блокаду польського кордону з Україною. Лікарі ушпиталили цього чоловік, однак, на жаль, до лікарні його довезти живим не встигли.