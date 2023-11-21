Перевізники Словаччини заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

На території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Перед пунктом пропуску в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок.

Прикордонна поліція Словацької Республіки повідомила, що блокування руху вантажівок розпочалося у вівторок, 21 листопада, з 13:30. Його ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини, передає 24 Канал.

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Пункт пропуск "Вишнє-Нємецке" частково розблоковано

Оновлення. Як пише "Радіо Свобода" із посиланням на ДПСУ, словацька сторона пропускатиме з України по одній вантажівці на годину через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке – Ужгород". В Україну через нього будуть пропускати по 4 вантажівки на годину.

Наразі невідомо, стільки словацькі перевізники блокуватимуть вантажівки, які їдуть в напрямку пункту пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок,

– повідомляє Держприкордонслужба.

Пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Що цьому передувало

Напередодні перевізники зі Словаччини погрожували намертво заблокувати кордон з Україною, якщо Брюссель негайно не відреагує на вимоги протестувальників. Протести перевізників у кількох країнах Євросоюзу пов'язані з наявністю в України "транспортного безвізу", який нам надав ЄС після початку вторгнення Росії.

Напередодні Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив про намір долучитися до блокади українських пунктів пропуску. Перевізники Словаччини попередили, що перешкоджатимуть українським перевізникам в'їжджати на свою територію, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.

За підрахунками словацької асоціації транспортних компаній CESMAD Slovakia, протягом останніх 1,5 року трафік українських вантажівок зріс приблизно на 600 – 800%. Словаки занепокоєні можливими порушеннями, тому вимагають:

ретельніші перевірки українців на предмет нелегальних пересадок;

технічної недбалості транспортних засобів;

шахрайське використання тахографів.

Наша мета – підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників на території ЄС. Ми проситимемо Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення для українських автомобілів, тому що європейські компанії занепадають та не можуть з ними конкурувати,

– сказав Станіслав Скала, голова UNAS.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 16 листопада сказав, що українські прикордонники не мають інформації щодо блокування кордону перевізниками зі Словаччини.