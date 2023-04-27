Фаворит у прем'єри Словаччини обіцяє скасувати допомогу Україні та блокувати її вступ у НАТО

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який має високі шанси, щоб знову очолити словацький уряд, зробив скандальні заяви про Україну. Фіцо обіцяє розвернути політику Словаччини щодо військової підтримки України та санкцій проти Росії.

Роберт Фіцо, чия партія лідирує в опитуваннях у Словаччині перед виборами, що відбудуться у вересні, заявив, що припинить постачання зброї до України і призупинить деякі плани щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Дивіться також Словаччина вже передала Україні всі обіцяні літаки МіГ-29

У Словаччині погрожують ветувати санкції ЄС проти Росії

У випадку повернення собі прем'єрського крісла Фіцо обіцяє змусити перенаправити поставки зброї з інших країн. Він каже, що накладе вето на "безглузді" санкції проти Росії, які завдають шкоди країнам-членам Європейського Союзу.

Як пише Bloomberg, така політика ознаменувала б значний зсув у підтримці Словаччиною України й додала б новий виклик західним союзникам, які вже стикаються з опозицією з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Чинний уряд Словаччини постачав Україні боєприпаси, винищувачі радянських часів, піхотні машини і ракетні системи С-300. Словаччина також підтримала всі санкції проти Росії.

Я не хочу постачати Україні смертоносну зброю лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку,

– сказав Фіцо.

Його партія "Смер" лідирує в усіх опитуваннях у Словаччині, хоча й набирає близько 20% голосів. Це все ще вдвічі більше, ніж після того, як він пішов у відставку на тлі вбивства журналіста-розслідувача.

Фіцо каже, що вступ України в НАТО призведе до ескалації

Цього тижня Фіцо зустрівся з послами США, Великої Британії та ЄС, щоб викласти свої зовнішньополітичні цілі. Політик сказав їм, що якщо він повернеться на посаду прем'єра, то Словаччина не підтримає заявку України на членство в НАТО, оскільки це "найбільша дурниця", яка зробить конфлікт глобальним.

"Прийняття України до НАТО означатиме початок Третьої світової війни, і саме тому ми маємо серйозні проблеми з цим", – сказав Фіцо.

За його словами, мирні переговори України та Росії повинні відбутися зараз, поки не загинуло ще більше людей, а також поки Україна може закріпити досягнуті результати.

Завтрашні мирні переговори можуть призвести до того, що Україна отримає набагато більше, ніж через шість місяців,

– зазначив словацький політик.

Посол США в Словаччині закликав Фіцо "не приєднуватися" до Путіна і його планів зберегти загарбані в України землі. У відповідь Фіцо відкинув тезу, що він може бути ізольований, як Віктор Орбан.

"Я не за Путіна, я за мир", – сказав він. "Я сподіваюся, що у Заходу вистачить розуму не вступати у відкриту війну з Росією", – резюмував колишній прем'єр Словаччини.