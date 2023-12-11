Нацменшини Закарпаття просять Орбана та Фіцо підтримати переговори про вступ України в ЄС

14-15 грудня відбудеться засідання Європейської ради. На ньому розглянуть питання про вступ України до Європейського союзу, на яке наша держава вже довго чекає.

Представники національних меншин просять підтримати Україну. Для цього вони звернулися до Орбана, Фіцо та Шарля Мішеля, детально розкаже 24 Канал.

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Словаки Закарпаття звернулися до Фіцо, а угорці – до Орбана

Вони опублікували відкрите звернення, в якому просять підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Також "наполегливо закликають усіх лідерів держав-членів Європейського Союзу продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції".

Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Новий законопроєкт,прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою,

– ідеться у зверненні.

Втім, там сподіваються, що пропозиції нацменшин врахують у законопроєкті. Словаки та угорці просять про підтримку України, адже вона навіть під час війни "продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям".

"Ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль в цьому напрямку", – підсумовують у зверненні.

Деталі щодо звернення

Звернення словаків адресовано прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо та голові Європейської ради Шарлю Мішелю. Його опублікували голова громадської організації "Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок "Довіра" Яна Дудаш-Рижак та керівник ГО "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернест Горват.

Угорці відповідно звернулися до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і також до Мішеля. Лист підписали Ласло Зубанич (товариство угорців ДСУУ), Карло Резеш (голова Берегівської районної ради), Юдіта Петеї (депутат закарпатської обласної ради) і Йосип Резеш (голова молодіжної регіональної фундації угорської молоді). "Українська правда" зауважила, що це лідери всіх ключових об'єднань угорців, окрім КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття) – воно підконтрольне Орбану.

Словаччина та Угорщина – проти вступу України до ЄС

Державні діячі цих країн вважають, що Україні не місце в Європейському союзі. Наприклад, у МЗС Словаччини заявили, що нашій державі дуже далеко до ЄС, а причиною назвали війну. А Орбан постійно обіцяє заблокувати переговори про вступ України в ЄС.