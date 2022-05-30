Словацькі гаубиці, що б'ють на 40 кілометрів, вже передали Україні

Україна отримала гаубиці Zuzana 2 від Словаччини. Уперше на озброєнні у сусідньої країни вони з'явилися у 2021 році.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Най підтвердив, що зброю вже передали Україні. Дальність словацьких гаубиць – 41 кілометр.

Зауважте Це зброя, проти якої в Росії немає кваліфікованої відповіді, – експерт оцінив "Гарпуни"

Що відомо про гаубиці Zuzana 2

Самохідні артилерійські установки Zuzana 2 були замовлені словацьким урядом ще у 2018 році й були прийняті на озброєння через 3 роки.

Zuzana 2 є модернізацією гаубиць Zuzana. Останні в свою чергу є модернізацією чехословацької САУ DANA vz. 77.

Модернізована версія самохідної артилерійської установки має довший ствол – 52 міліметри, що дозволило збільшити дальність ураження до 41 кілометра. Попередня версія мала 45 міліметрів. Також гаубиця оснащена новою броньованою кабіною.

Башта гаубиці має повний поворот на 360 градусів. До прикладу, в попередній версії САУ, поворот тільки на 60 градусів.

Кількість членів екіпажу – 3 осіб. Zuzana 2 має режими автозарядження та багаторазового одночасного удару.

Україна успішно випробувала французькі гаубиці

Напередодні в Генштабі Збройних Сил України повідомили про те, що українські військові у зоні ООС успішно освоїли французькі самохідні артилерійські установки на шасі CAESAR. Крім того, уже вдалося випробувати зброю безпосередньо на окупантах.

3 бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали удару по позиціях окупантів з французьких гаубиць.

Як результат, наші воїни знищили 5 одиниць ворожої техніки на відстані понад 22 кілометри. Мова йде про:

2 танки;

2 бойові машини десанту;

вантажівку з боєкомплектом росіян.

Робота українських військових дивує колег з НАТО

Крім французьких, успішні випробування в Україні пройшли й американські гаубиці М777. Артилерійську систему вже активно використовують у боях на Сході нашої держави. Наразі артилеристи у зоні ООС знищують ворожі цілі й надають потужну вогневу підтримку механізованим і мотопіхотним українським підрозділам.

Українські артилеристи настільки швидко освоїли американські гаубиці, що цьому навіть здивувалися колеги з НАТО.

Варто переглянути – львівські десантники знищили взвод з Псковської області: дивіться відео