"Маргіналів вистачає": політолог пояснив жалюгідний тренд "поверніть наші гроші"

Нещодавно Франція чітко висловила свою позицію щодо коштів, які вона передає Україні, заявивши, що країна за це "заплатила". Однак в Європі є й ті, хто пробує цю тему "роздути".

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що такі заяви є невдалими спробами покращити репутацію, а люди, які про це говорять не мають політичного майбутнього. Цікаво, що вони є "маленькими копіями" Дональда Трампа.

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Що означає тренд з поверненням коштів

Під час спільної пресконференції президентів США та Франції Еммануель Макрон перебив Дональда Трампа, коли той сказав, що Європа позичає Україні гроші, заперечивши слова президента США.

Тим часом лідер "Словацької національної партії" Андрей Данко закликав Україну повернути 3,5 мільярда євро допомоги. За його словами, країна "не буде мовчати", якщо повернути свої кошти вимагатимуть Німеччина та Франція.

Політолог зазначив, що лідеру словацької партії варто відвідати фронт, а не робити подібні заяви з Братислави. Крім того, більшість допомоги від Словаччини наша країна отримала, коли влада в країні була інша, а саме від колишньої президентки Зузани Чапутової.

Ці всі маргінальні опозиціонери нічого не вартують, у них немає політичного майбутнього. Це просто спроби заробити дешеві політичні бали. З приходом Трампа у кожному селі з'являється "маленький Трамп", який робить заяви та оголошення,

– пояснив Давидюк.

Він додав, що таких політиків у Європі є дуже багато. Одні хочуть повертати гроші, інші – території.

Для прикладу, після заяв президента США про Канаду, болгарський політик та лідер проросійської партії "Відродження" Костадін Костадінов висловив територіальні претензії до Південної Бессарабії, частини Одеської області, заявивши, що вона має належати Болгарії.