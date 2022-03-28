Словенія направила в Київ тимчасового повіреного, який був спостерігачем ОБСЄ на Донбасі

Тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштьян Лесяк прибув до Києва, де він вже розпочав роботу.

Дипломат зазначив, що Київ покинуло багато людей. Але попри вибухи та сигнали тривоги люди намагаються зберегти звичайний ритм життя.

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Місто порожнє, вдалині чути сигнали тривоги та вибухи, в решті життя у тих, хто залишився в столиці, йде нормально,

– зазначив дипломат.



Боштьян Лесяк поруч з посольством у Києві і прапорами ЄС та Словенії / Фото МЗС Словенії

Що відомо про Лесяка

Лесяк – підполковник словенської армії. Він був членом спостережної місії ОБСЄ на Донбасі з 2015 по 2019 рік як цивільна особа. У Словенії він працював в Міноборони, але запропонував свою кандидатуру на цю місію, тож його перевели в МЗС до приїзду в Україну, повідомляє Primorske.

Нагадаємо, що тижнем раніше Словенія оголосила про своє рішення повернути дипломатичну місії до Києва у знак підтримки. Ініціаторами виступили самі працівники.

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