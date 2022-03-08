Слово "війна" звучатиме, бо це – правда, – Зеленський про скандал з ООН

Президент України опублікував вечірнє відеозвернення 8 березня. Серед іншого у ньому Володимир Зеленський прокоментував гучний скандал цього дня з ООН.

У ЗМІ з'явилася інформація, нагадаємо, начебто працівникам Організації Об'єднаних Націй заборонили вживати слово "війна" в описах подій в Україні. А натомість казати "військовий напад" чи "конфлікт".

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Звернення Зеленського від 8 березня: "З ООН ми все з'ясували"

Утім, згодом у самій Організації цю інформацію спростували. Що й не дивно – це було б просто шоком для всього світу, якби в ООН людей змушували повторювати російську брехню.

Мабуть, ви бачили сьогодні новину, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Це обурило багатьох, і не тільки в Україні. Та ми усе з'ясували: в ООН не буде брехні і підігравання агресору

– сказав із цього приводу президент Зеленський.

І додав: "Слово "війна" звучатиме на цьому майданчику. Бо це – правда. Ми не дозволимо нікому у світі ігнорувати страждання наших людей".

Повне відео вечірнього звернення Володимира Зеленського від 8 березня:

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