Словоблудства Кремля: що робити Україні зі статтями Медведєва і Путіна

Усі, сц*ко, пишуть... Путін пише, Медведєв пише (причому, не виходячи із запою...), Патрушев вже підписує... Наришкін і Шойгу, правда, поки тільки розмовляють... Далі читайте російською.

И все как один, обращаются к украинскому народу... всех их очень волнует состояние "украинско-российских отношений"… Интересная, однако, тенденция…

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На мой, глубоко предосудительный взгляд, такая внезапно проснувшаяся у членов кремлевского синклита тяга к графомании на украинскую тематику... имеет достаточно банальное пояснение…

Именно через "первых лиц" очень удобно закидывать в информационное пространство нужные и потребные тебе тезисы и посылы. Ведь то, что сказало "первое лицо" так или иначе будут обсуждать и обговаривать... Как друзья, так и враги... При этом, уже неважно, что именно на сей счет они будут говорить. Так или иначе, закинутые посылы и смысловые, нагрузки уже будут активно вращаться в информационном поле, откладываясь в подсознании аудитории…

Одно дело, что там промурчала Скабеева или выблевал Соловьев... и совсем другое – то, что сказал (ну, или написал) Путин... Ибо первые уже зашкв*рены и большинством воспринимаются априори как пропаг*ндоны с соответствующей реакцией на их словоизвержения, и совсем другое – когда нечто подобное вкидывает "одно из верхних официальных лиц"... информационно-психологичский резонанс и эффект в этом случае просто не сопоставим с рядовыми пропагандистскими закидонами Кремля…

Тем более, когда пишется оно на украинском или сопровождается украинскими поговорками... усиливая таким образом, адресность и вероятность появления бурной ответной реакции (чего, собственно и добиваются инициаторы этой "публицистической кампании" первых лиц Кремля...).

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Расчет тут строится на том, что "пересычени" тетенька из Конотопа или дяденька из Винницы особо вникать в то, что там писали Путин с Медведевым насчет Украины не будут, тем более осмысливать этот имперско-шовинистический бред... зато хорошо и надолго запомнят, что "президент России обращался к украинскому народу"…

И как с этим быть? Спросите вы…

Да просто… Не реагировать на эти "открытые" словоблудия Кремля… По крайней мере, так бурно и широко, как я это нынче наблюдаю… Если кремлевских так уж волнует что-то... "по украинской тематике", можно кратко и четко один раз им ответить – посоветовать "укусить себя за член"... И на том успокоиться…

Попытки вступать в заочную полемику с писаниями кремлевских "достоевских"... в этом случае – абсолютно контрпродуктивны и бесполезны. Чем больше мы тут будем по этим поводам реагировать и рефлексировать – тем лучше Кремлю…

Посему, самым разумным в этом случае будет посылание этих "обращающихся" к нам в пешее эротическое путешествие... и прекращение каких-либо дискуссий и словопрений на данную тематику...