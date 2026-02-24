Росія уже наближається, а виїзди на позиції нагадують штурми 2022: яка ситуація у Слов'янську

У четверту річницю повномасштабного вторгнення російська армія наближається до Слов'янська. А майже 12 років тому, 12 квітня 2014 року, звідти почалася війна.

Тоді "зелені чоловічки" під керівництвом Гіркіна захопили місто. Речниця 26 ОАБр Дар'я Британ розповіла "Українському свідку" про ситуацію на Слов'янсько-Краматорському напрямку, ресурси ворога та щоденне життя населеного пункту, де пожежники і комунальники досі працюють для містян.

Дивіться також ЗСУ звільняють Дніпропетровщину, росіяни наближаються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як розвивалася ситуація на Слов'янсько-Краматорському напрямку?

Слов'янсько-Краматорська агломерація – один із пріоритетів Росії. Там оборонні позиції українських захисників дуже сильні, але ворог розраховує зламати їх і отримати ключ для захоплення всієї Донеччини.

26 окрема артилерійська бригада разом з іншими підрозділами тримають оборону на цьому напрямку.

Загалом ситуація там змінювалася доволі швидко. Зокрема, у середині липня 2025 року Слов'янськ та лінію бойового зіткнення розділяло близько 22 кілометри.

У той час заїхати на артилерійські позиції уже було складно. А вони зазвичай розташовуються за 8 – 10 кілометрів від лінії фронту.

Коли росіяни почали переміщатися з Вовчанського та Покровського напрямку в бік Сіверського та досить швидко захопили місто, динаміка стала ще стрімкішою. Сіверський напрямок фактично став Слов'янським. Окупанти також почали рухатися від Костянтинівки у бік Дружківки. Там ситуація теж погіршилася.

Так ворог почав тиснути на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. І десь у листопаді ситуація у Слов'янську почала погіршуватися. Почалися проблеми зі світлом, водою. Росіяни просто нищили місцеву ТЕЦ, тепер тут перебої з теплом та світлом,

– розповіла Дар'я Британ.

Як зміна обстановки відобразилася на роботі бригади?

Росіяни діяли за звичною тактикою — почали вибивати логістику, що ускладнило для українських бійців роботу та постачання.

"Сьогодні ми були на виїзді. На позиції мала вирушати машина з продуктами. Але з місця передали, що до них поки не можна. Тож машина не поїхала, а це означає, що бійці залишилися без всього цього. І завтра може бути те саме", – розповіла військовослужбовиця.

Така ситуація з артилерійськими позиціями, які розташовані на деякій відстані від лінії зіткнення. Навіть для них заїхати на місця та виїхати з них дуже складно та ризиковано.

"Це прирівнюється до штурму 2022 року", — зауважила речниця.

Тож операторам FPV, артилеристам та багатьом іншим доводиться перебувати на позиціях по 2 місяці.

"Про піхоту нема чого й казати", — додала військова.

Ця проблема має кілька вимірів. Українська армія потерпає від браку людей, тож забезпечувати ротації, давати бійцям можливість відпочити, зменшити навантаження на захисників надзвичайно складно. Тим часом росіяни також мають величезний ресурс у людях та засобах.

Це у них просто не закінчується. Бійці нещодавно розповідали, що наша гармата знищила російську, і через пару годин на її місці вже стояла нова. Так само з рештою: знищили скупчення техніки, скупчення особового складу – на тому місці швидко з'являються нові, і нічого не змінюється. І отак вони сунуть далі й далі,

– розповіла Дар'я Британ.

Як останнім часом змінилася ситуація у Слов'янську?

З початку 2026 року росіяни почали запускати по Слов'янську багато FPV. Частина залітала навіть у місто, долаючи по 17 кілометрів.

Коли у Росії почалися проблеми зі Starlink, стало більше КАБів, ФАБів і ракет.

Раніше бувало так, що ефпівішки літали роями, якось п'ять автівок спалили на одній вулиці за день. Потім їх стало відчутно менше, але ворог перемкнувся на КАБи. Вони можуть собі дозволити чотири, п'ять, шість щодня пускати по місту,

– розповіла речниця.

Тепер FPV-дрони знову повернулися у небо над Слов'янськом.

А ще влітку ситуація у місті була відчутно інша: була електроенергія, газ, багато цивільних, що не поспішали евакуюватися.

"Вибухів та КАБів також було менше. FPV не літали взагалі, лиш часом, бувало, якийсь БпЛА прилетить, і все", – додала військова.

Зараз жити у Слов'янську стало значно складніше. У місті є райони, де не використовується газ. Тож відсутність електроенергії означає, що немає води, опалення та можливості приготувати їжу.

Як живуть у Слов'янську місцеві?

Останнім часом цивільні значно активніше евакуюються зі Слов'янська.

"Ми бачимо тут евакуаційників зі "Схід SOS", "Янголів Спасіння"", — розповіла Дар'я.

Але у місті досі працює пологовий будинок. Так само як рятувальники, медична служба, енергетики.

Кожного разу, коли щось стається, вони виїздять, ремонтують, рятують. Якось ми проїздили повз місце, куди прилетів КАБ. Це було невдовзі після вибуху. І там вже стояла швидка, були пожежники. Ситуація погіршується, але вони працюють,

– зазначила військовослужбовиця.

Але Слов'янськ все ж пустішає. Найчастіше залишаються старенькі та люди з інвалідністю, котрим виїхати складно. А ще комунальники.

"Вони продовжують працювати. Навіть коли у будинках майже нікого не залишається, вони щодня прибирають, дбають про простір навколо", – розповіла військова.

Новини фронту