"Прильоти один за одним": у мережі з'явилися кадри ударів дронами по НПЗ у Слов'янську-на-Кубані
Уночі 17 березня у Краснодарському краї було гучно, адже безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. Таку подію росіяни охоче фіксували на відео й ділилися ними у мережі.
Так, у російських телеграм-каналах чимало відео, які фіксують прильоти на території нафтопереробного заводу. Після ударів дронами на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, передає 24 Канал.
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Удари по НПЗ потрапили на відео
Уночі 17 березня у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.
Росіяни у мережі бідкаються, що прильоти були один за одним. Дехто нарахував щонайменше 7 вибухів. Таку подію росіяни також охоче фіксували на відео й публікували їх у мережі. Зокрема, зафіксували вони й самі прильоти у Краснодарському краї.
Прильоти у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)
Вибухи у Краснодарському Краї: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)
Росіяни також почали обурюватися, мовляв, де "пе-ве-о", чому не збивають безпілотник тощо. Один з голосів за кадром навіть говорить, що складається враження, ніби безпілотники летять з самої Росії.
Де ППО, братан? Дивися, вони не від хох**в летять, вони з нашої сторони летять,
– бідкається росіянин за кадром.
Росіяни фіксують, як дрони атакують НПЗ: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)
Як повідомляють у мережі, під ударом опинився нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янск Еко". Російська влада офіційно відзвітувала, що буцімто нейтралізувала усі безпілотники, а впав на територію заводу "лише один". Очевидно, збивали дрони саме нафтопереробним заводом, адже з тих відео, що публікують у російських телеграм-каналах, видно щонайменше 2 місця займання, а також прильоти відбувалися вже й після виникнення пожежі.
До слова, атака неабияк налякала працівників заводу. У мережі повідомляють, що в одного зі співробітників стався серцевий напад, коли дрони атакували НПЗ. Як заявляють окупанти, чоловік помер від серцевого нападу.
Вибухи лунали й в інших областях
- Тривожна ніч проти 17 березня була не лише у Краснодарському краї. Про вибухи повідомляли й в інших областях Росії.
- Так, у Курській, Брянській та Калузькій областях попереджали про небезпеку. Згодом там пролунали потужні вибухи. Однак місцева влада традиційно відзвітувала про успішну роботу "пе-ве-о".
- У російському міноборони вже відзвітували про відбиття "масованої атаки". Так, окупанти стверджують, що буцімто "ліквідували та нейтралізували 35 дронів": 4 БпЛА над Московською областю, 3 – над Бєлгородською, 2 – над Калузькою, 1 – над Орловською, 1 – над Ростовською, 4 – над Ярославською, 3 – над Курською, 17 – над Краснодарським краєм.