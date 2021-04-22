Отруєння родини у Слов'янську: дитина та вітчим зі США померли, матір у реанімації

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На Донеччині у Слов'янську отруїлася ціла родина. Врятувати дитину і її вітчима не вдалося, матір у важкому стані у реанімації.

Джерело:

поліція Донеччини

Трагедія трапилася 21 квітня, близько 23:00. Щось підозріле відчула матір постраждалої жінки – та довго не відкривала двері.

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Отруєння у Слов'янську: що відомо

  • Жінка звернулася у поліцію бо хвилювалася за доньку.
  • Двері її квартири були замкнені зсередини, а на зв'язок вона не виходила.
  • Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили трьох людей непритомними. Вони не мали видимих тілесних ушкоджень.
  • Зле стало 6-річній дівчинці, її 24-річній матері і вітчиму. Він, до слова, має громадянство США.
  • Усім трьом лікарі намагалися надати допомогу. Після тривалих реанімаційних заходів вдалося врятувати лише жінку. Вона наразі перебуває в реанімації.
  • Дівчинка і чоловік померли. Попередня причина смерті дитини та чоловіка – отруєння. 

Обставини загибелі людей встановлюють. Остаточні дані з'являться після проведення судово-медичної експертизи. Наразі відомості про подію внесли до реєстру з позначкою "Нещасний випадок".

Інші нещодавні отруєння

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  • У Кам'янко-Дніпровському районі на Запоріжжі жінка отруїлась і згодом померла. Вона випила отруйну речовину для рослин.