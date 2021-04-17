У Слов'янську провели виставку, присвячену матерям загиблих воїнів АТО: зворушливі фото

У Слов'янську відбулась фотовиставка "Сильні духом. Мами". Її присвятили жінкам, чиї діти загинули на Донбасі. На світлинах зобразили матерів у вишиванках, намистах і дизайнерських головних уборах.

У центрі міста зібрались військовослужбовці Збройних сил України та Нацгвардії. Поглянути на виставку прийшли також громадськість, влада та журналісти.

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Як відбувалась виставка

Перед присутніми виступили організатори проєкту. Зокрема, мати загиблого спецпризначенця з 95 окремої аеромобільної бригади Олександра Єрощенка Наталія Дубчак та голова комітету підтримки сімей загиблих воїнів, матір загиблого воїна БСП "Донбас" НГУ Євгена Харченка Наталя Харченко.

Ці жінки втратили на війні найдорожче в житті – своїх дітей. Нестерпний материнський біль і зранене серце. Вийти з такого стану не кожен зможе. Змусити себе щоденно робити щось нове – це подвиг. Кожна мама – сильна, мужня та вольова особистість. Ця виставка – найкраща пам'ять про героїчних синів, які віддали життя за вільну Україну,

– мовиться у повідомлення.

Заступник міського голови Юрій Підлісний наголосив, що завдяки синам цих матерів Слов'янськ – вільний від окупантів.

Від початку російсько-української війни на Донбасі загинули близько 13 тисяч людей . Про це свідчать дані управління верховного комісара ООН. За кілька місяців 2021 року своє життя на передовій віддали щонайменше 35 наших захисників.

Виставка у Слов'янську / Фото штабу ООС: