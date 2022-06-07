У Слов'янську вже залишилось не більше 24 тисяч жителів – решта евакуювались

Окупанти досі нещадно обстрілюють населені пункти Донеччини. Зокрема, вороги гатять по Слов'янську. У місті залишилися лише орієнтовно 24 тисячі людей, а решта – евакуювалися у безпечні місця.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє 24 канал. За його словами, наразі вся лінія фронту перебуває під постійними обстрілами.

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Окупанти обстрілюють населені пункти Донеччини

Кириленко розповів, що окупанти продовжують гатити по Авдіївці та Очеретиному. Окрім цього, вороги здійснюють обстріли на Лиманському напрямку. Росіяни роблять це для того, щоб зруйнувати оборонні позиції Збройних Сил України та вийти до Слов'янська та Краматорська.

Також під постійним ворожим вогнем перебуває Святогірська територіальна громада. Окупанти теж хочуть вийти цим напрямком до Слов'янська і далі розвивати свій наступ.

Бахмут – також обстріли, ракетні удари, артилерія працює. Соледар і вся лінія фронту – під постійним вогнем окупанта. Внаслідок цього, на жаль, кожного дня ми маємо і загиблих, і поранених серед мирного населення,

– додав голова ОВА.

Він зауважив, що з 6:00 6 червня внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 4 – зазнали поранень.

"Лінія фронту – обстріли постійні. Авдіївка – і вдень, і вночі. Очеретине – аналогічно. Періодичність є (однак вона не має системності) у Маріїнці та Красногорівці. Лиманський напрямок – постійно", – зазначив Кириленко.

Він розповів, що також окупанти гатять по містах, які розташовані на відносній відстані від лінії фронту. Зокрема, був ворожий бомбовий удар по Дружківці. У Бахмуті та Соледарі загарбники більше застосовують авіацію та завдають ракетних ударів.

"Тому можна підсумувати, що вся лінія фронту – під постійними обстрілами, а відносно віддалені міста, 20 і більше кілометрів, – періодичні ракетно-бомбові удари", – зауважив голова ОВА.

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У Слов'янську залишилися 24 тисячі людей

Кириленко розповів, що місцеві жителі намагаються виїхати у безпечні міста. Влада наразі надає їм таку можливість, як би це не було важко.

"Відбувається евакуація зі Слов'янська. Зараз у Слов'янську не більше ніж 24 тисячі жителів залишились", – зазначив голова ОВА.

Він додав, що у північній частині області є проблеми із водопостачанням. Зокрема, мовиться про:

Слов'янськ,

Костянтинівку,

Дружківку,

частину населених пунктів, які належать до Краматорської територіальної громади.

"Це, як правило, приватний сектор. Це пов'язано з перебоями електропостачання", – зауважив Кириленко.

Голова ОВА підсумував, що саме тому люди, усвідомлюючи усі ці проблеми, починають виїжджати.

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