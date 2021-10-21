"Слуга" Гетманцев заявив, що журналісти Суспільного влаштували скандал через гроші

У "Слузі народу" припустили, що журналісти "UA: Перший" влаштували скандал через гроші. Мовляв, хотіли отримати додаткове фінансування з бюджету.

У проєкті Держбюджету нібито для Суспільного заклали на 400 мільйонів гривень менше. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

До речі Я тисну вже на всіх, – Зеленський відреагував на звинувачення журналістів

По Суспільному телебаченні рік до року КМ запропонував мінус 400 мільйонів гривень. Ось вже воістину, про що б не скандалили, завжди скандалять про гроші,

– написав Гетманцев.

Він навіть додав: невпевнений, що скандал з нібито утиском свободи слова допоможе збільшити фінансування.

Що цьому передувало

Ведуча "Зворотного відліку" Мирослава Барчук заявила, що останнім часом Офіс Президента висуває редакції Суспільного умови і ставить ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах. За словами журналістки, узгоджувати кандидатів необхідно з радником глави ОП Михайлом Подоляком.

Вона також наголосила, що до нещодавнього ефіру було 2 ультиматуми. Зокрема, щоб у студії не було нардепа Гео Лероса.

Сам Подоляк заперечив тиск ОП на "UA:Перший", але наголосив, що команда прагне до "узгодженої інформаційної позиції".

Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію хайпом. Він переконує, що ОП не погоджує ніяких списків.

Текст поста Гетманцева:

Глянув в проєкті бюджету 2022, поданому у вересні у ВР. Так, того самого, який ми зараз голосуємо в першому.

По Суспільному телебаченню рік до року КМ запропонував мінус 400 мільйонів гривень.

Ось вже воістину, про що б не скандалили, завжди скандалять про гроші.

Не впевнений, що скандал з нібито утиском свободи слова сильно допоможе збільшити і без того, скажемо відверто, що немале фінансування, але спроба зарахована.