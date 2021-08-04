"Слуга народу" несподівано вирішила повертати Україні "славу устричного гіганта"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що "Україні треба повертати славу устричного гіганта". Повідомлення про це навіть опублікували на офіційному сайті політсили.

Як виявилося, тема устриць у сучасній Україні не розкрита. А колись (за часів Російської імперії), мовляв, південні регіони України були найбільшими їх експортерами у світі.

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Який звязок між "Слугою народу" та устрицями

Олександр Корнієнко, очільник партії "Слуга народу", відвідав першу в Україні устричну ферму "Устриці Скіфії". Розташована вона на Тилігульському лимані (на межі Одеської та Миколаївської областей).

"Слуга"-нардеп вирішив актуалізувати тему устриць. Адже це виробництво "повністю екологічне", а солені води Півдня сприяють ефективному їх вирощуванню.

Зараз Україна має повертати славу устричного гіганта. Будемо вирощувати такі підприємства, допомагати їм зростати,

– сказав Олександр Корнієнко.

Мовиться тут і про розвиток господарств, де вирощують молюсків, і про туризм (на "Устриці Скіфії" організовують екскурсійні тури), і – про створення сприятливих умов для ведення відповідного бізнесу.

Дійсно, колись (приблизно до початку ХХ століття) Південь України був найбільшим експортером устриць (вивозили звідти 11 – 13 мільйонів устриць щороку). Але потім устриці вимерли, а в СРСР їх взагалі вважали "буржуйством".

: глава "Слуги народу" оглянув дорогу у Миколаївській області – трасу М-14 до села Українка, яка за дивним збігом обставин якраз і веде до "Устриць Скіфії". Дорога, за визнанням самого нардепа, потребує ремонту.

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