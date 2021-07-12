"Слуга народу" збереться на важливе засідання: викликали 2 міністрів

Фракція "Слуга народу" 12 липня збереться на засідання, де обговорять низку важливих законопроєктів. Для цього запросили міністрів фінансів та економіки.

Голова фракції Давид Арахамія заявив, що на засіданні обговорять законопроєкт про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Ця ініціатива є дискусійною у суспільстві.

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Чому на засідання викликали міністрів

Арахамія зауважив, що міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки Олексій Любченко повинні роз'яснити членам фракції усі новації, які передбачені цим законопроєктом.

Це необхідно для формування спільної позиції політсили перед голосуванням у залі парламенту.

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Що ще розглянуть на засіданні

На засіданні "Слуги народу" обговорять й низку інших законопроєктів. Зокрема, мовиться про:

вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава;

легалізацію медичного канабісу;

оподаткування товарів, які пересилають у міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

стимулювання розвитку галузі електротранспорту в Україні.

Глава партії Олександр Корнієнко зауважив, що у "слуг народу" немає спільної позиції щодо окремих питань, тому їх обов'язково потрібно обговорити.