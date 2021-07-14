"Слуги" зберуться на закриту зустріч з Зеленським та членами уряду
Джерело:24 канал
Депутати з президентської фракції "Слуга народу" зберуться на закриту зустріч з президентом Володимиром Зеленським та міністрами. На цій зустрічі обговорюватимуть актуальні питання.
Зустріч "Слуги народу" з представниками ОП та уряду запланована на 17 липня. Про що говоритимуть конкретно – невідомо, бо актуальних питань зараз чимало.
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ця зустріч є неформальною.
Це не засідання фракції. В IT є такий формат BarCamp. Це такий кемпінг, де проходять тематичні сесії. Є багато питань, які потрібно обговорити, – сказав нардеп.
Арахамія розповів, що зустріч буде закритою. Попри те, що місце проведення ще не обрали, політик уже запевняє, що зустріч триватиме увесь день.
Що було раніше
- Президентська фракція "Слуга народу" провела закрите засідання 13 липня 2021 року. Приводом стала відставка голови МВС Арсена Авакова.
- На засіданні були присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
- Під час обговорень Зеленський запропонував на посаду голови МВС нардепа Дениса Монастирського, який очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- Голосування за відставку Авакова та призначення нового голови МВС відбудуться 15 та 16 липня 2021 року відповідно.