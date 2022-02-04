"Слуга народу" знайшла заміну Трухіну, який очолював обласну організацію на Полтавщині

У "Слузі народу" визначились з тимчасовим керівником обласної організації партії на Полтавщині. Замість Олександра Трухіна ним став Олексій Устенко. Він є народним депутом.

Про таке рішення повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона зазначила, що він має організувати збори обласної організації партії, щоб обрати нового керівника.

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Трухін автоматично позбувся посади, – Шуляк

Трухін у нас також був ще очільником Полтавської обласної організації, тому він автоматично позбувся і цієї посади, і він позбувся членства в політичній партії. Я призначила тимчасово виконувача обов'язків. Це Олексій Устенко,

– розповіла Шуляк.

Устенко вже виїхав на Полтавщину і працює з обласним осередком. Протягом наступних 2 місяців він має організувати збори Полтавської обласної організації для обрання її голови.

Трухіна виключили з партії "Слуга народу"

Зазначимо, що Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". До цього в розпорядження журналістів потрапило відео з нагрудної камери патрульного, який прибув на місце ДТП з Трухіним у серпні 2021 року. Виявилось, що нардеп хотів зникнути з місця аварії і пропонував правоохоронцю винагороду.

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Що відомо про Олексія Устенка

Народився у 1994 році. Син – Олега Устенка, який з травня 2019-го року є радником президента Зеленського з економічних питань.

Український політик, економіст, народний депутат 9 скликання.

У 2014 році закінчив Київський національний економічний університет.

Також вчився у City University of London на факультеті міжнародної бізнес-економіки.

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