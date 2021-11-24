"Слуги народу" хочуть змінити регламент Верховної Ради

Народні депутати прагнуть внести зміни до законів, які стосуються регламенту Ради. Вони вже створили робочу групу, яка працюватиме над відповідними пропозиціями.

Розпорядження про створення відповідної робочої групи вже підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Це сталося 24 листопада.

Цікаво У "Слузі народу" оцінили свої шанси на наступні вибори

Це потрібно, аби привести положення регламенту Ради у відповідність до Конституції України, а також для забезпечення впровадження рекомендацій Європарламенту. Вони стосуюється внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності парламенту й схвалені ще у березні 2016 року.

Що повинні зробити нардепи

Саме регламент встановлює порядок підготовки і проведення сесій парламенту, його засідань. Крім цього – визначає законодавчу процедуру й процедуру розгляду низки інших питань.

Робоча група повинна до 15 грудня підготувати пропозиції щодо змін до законів на основі узагальнення результатів дослідної експлуатації єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Раді.

Мовиться, зокрема, про закони:

"Про комітети Верховної Ради України";

"Про статус народного депутата України";

"Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Ради".

Також народні обранці повинні підготувати пропозиції, як вдосконалити положення парламентського регламенту, а також вищезгадані закони. На це у них є час до 20 січня 2022 року.