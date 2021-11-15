"Слуги народу" обрали нову голову партії

На з'їзді "Слуги народу" 15 листопада нардепи обрали нову очільницю партії. Так, на посаді Олександра Корнієнка замінила Олена Шуляк.

Питання обрання нового керівника стало основним обговоренням на з'їзді "слуг". Кандидатура Олени Шуляк була єдиною, яку вирішили розглядати на з'їзді.

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Шуляк стала головою партії "Слуга народу"

Олена Шуляк очолила партію "Слуга народу",

– повідомила Юлія Палійчук.

Нардеп Олександр Качура написав у телеграмі, що нардепка на з'їзді "Слуг народу" презентувала засади роботи на цій посаді.

Додав також, що "найближчим часом буде затверджено нову редакцію статуту та оновлено програму партії".

Олена Шуляк запропонувала створити нові вищі органи у партії "СН"

Політик Олександр Качура повідомив, що Олена Шуляк запропонувала створити нові вищі органи у партії:

президію Політради для оперативного ухвалення рішень з поточних питань;

дисциплінарну рада, яка розглядатиме питання "зашкварів" членів партії на всіх рівнях.

На посаду Шуляк пропонував Корнієнко

Саме Корнієнко пропонував Шуляк на посаду голови партії. Він казав, що політикиня – справжній боєць та досвічений управлінець. Їй вже вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив. Перший віцеспікер Ради переконаний, що Шуляк націлена на президентський курс щодо побудови сучасної України.

Які ще були претенденти

Раніше "слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі 24 каналу заявив, що ймовірними кандидатами на посаду нового голови партії є нардепи: Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко. Мовляв, саме вони найактивніші та "гідно продовжуватимуть справи Корнієнка".

Що відомо про кар'єру Олени Шуляк

Джерело: Вікіпедія