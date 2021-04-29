"Слуги народу" засудили марш на честь СС "Галичина" у Києві

Нардепи зі "Слуги народу" з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина". Він відбувся у Києві 28 квітня. Депутати обурилися, чому влада міста не заборонила його.
Джерело:24 канал
З трибуни Ради виступив нардеп Данило Гетманцев. Він заявив, що СС – це нібито злочин, визнаний усім людством за своїм визначенням.
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Виступ Гетманцева
"За 10 днів ми будемо святкувати одне з найбільших свят в нашій історії – День перемоги. Ця перемога зі сльозами на очах, яка далася нашому народу мільйонними жертвами під час Другої світової війни. Це особисте свято для багатьох сімей", – розпочав Гетманцев.
Нардеп сказав, що його сім'я пережила окупацію в Києві та бачила, як з їхнього будинку виводили людей до Бабиного Яру. За його словами, через 76 років в центрі Києва влаштовують марш на підтримку однієї з дивізій СС.
Вони начебто відзначають борців за Незалежність України. Ні! Вони паплюжать ідею самої незалежності, за яку віддавали житті тисячі і тисячі наших українців, ставлячи її в один ряд, поряд зі словами СС,
– заявив політик.
Крім того, він подякував своїй фракції за незмінну позицію. Нардепи також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих "внаслідок нацизму".
Що відомо про марш у Києві
- У центрі Києва 28 квітня крокували представники націоналістичного руху, що святкували річницю створення дивізії "Галичина".
- Організаторами маршу були представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та С14.
- Нардепи від "слуг" одразу відреагували на захід. Наприклад, Максим Бужанський назвав присутніх на марші "фашистами", а його колега Ольга Василевська сказала, що "у Києві стало небезпечно".
Що таке дивізія "Галичина"?Українська дивізія січових стрільців "Галичина" або 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.
Важливо зазначити, що коли українці вступали до німецьких збройних сил, вони розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, які потрібні для боротьби за самостійну Україну.
Разом з тим паралельно діяла Українська повстанська армія. Натомість СС "Галичина" у квітні 1945 року переформували на першу українську дивізію Української національної армії (УНА).
Марш у Києві, дивіться відео: