"Слуги народу" засудили марш на честь СС "Галичина" у Києві

Нардепи зі "Слуги народу" з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина". Він відбувся у Києві 28 квітня. Депутати обурилися, чому влада міста не заборонила його.

З трибуни Ради виступив нардеп Данило Гетманцев. Він заявив, що СС – це нібито злочин, визнаний усім людством за своїм визначенням.

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Виступ Гетманцева

"За 10 днів ми будемо святкувати одне з найбільших свят в нашій історії – День перемоги. Ця перемога зі сльозами на очах, яка далася нашому народу мільйонними жертвами під час Другої світової війни. Це особисте свято для багатьох сімей", – розпочав Гетманцев.

Нардеп сказав, що його сім'я пережила окупацію в Києві та бачила, як з їхнього будинку виводили людей до Бабиного Яру. За його словами, через 76 років в центрі Києва влаштовують марш на підтримку однієї з дивізій СС.

Вони начебто відзначають борців за Незалежність України. Ні! Вони паплюжать ідею самої незалежності, за яку віддавали житті тисячі і тисячі наших українців, ставлячи її в один ряд, поряд зі словами СС,

– заявив політик.

Крім того, він подякував своїй фракції за незмінну позицію. Нардепи також вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих "внаслідок нацизму".

Що відомо про марш у Києві

У центрі Києва 28 квітня крокували представники націоналістичного руху, що святкували річницю створення дивізії "Галичина".

Організаторами маршу були представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та С14.

Нардепи від "слуг" одразу відреагували на захід. Наприклад, Максим Бужанський назвав присутніх на марші "фашистами", а його колега Ольга Василевська сказала, що "у Києві стало небезпечно".

Що таке дивізія "Галичина"? Українська

Важливо зазначити, що коли українці вступали до німецьких збройних сил, вони розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, які потрібні для боротьби за самостійну Україну.

Разом з тим паралельно діяла Українська повстанська армія. Натомість СС "Галичина" у квітні 1945 року переформували на першу українську дивізію Української національної армії (УНА). Українська дивізія січових стрільців "Галичина" або 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" входила у склад військ Ваффен-СС Німеччини у 1943-1945 роках.Важливо зазначити, що коли українці вступали до німецьких збройних сил, вони розраховували на те, що отримають від німців військову підготовку і зброю, які потрібні для боротьби за самостійну Україну.Разом з тим паралельно діяла Українська повстанська армія. Натомість СС "Галичина" у квітні 1945 року переформували на першу українську дивізію Української національної армії (УНА).

Марш у Києві, дивіться відео: