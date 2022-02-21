"Слуги" під час засідання розглянуть виключення Трухіна та Кузьміних з фракції

"Слуга народу" 21 лютого проведе традиційне засідання фракції. Під час нього розглянуть питання виключення Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Народні депутати також обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради. Про це повідомила прессекретарка провладної політичної партії Юлія Палійчук.

Читайте також У "Слузі народу" очікують, що Трухін сам складе мандат

Сьогодні о 19:00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке проходить на початку кожного пленарного тижня,

– зазначила речниця.

Окрім цього, Юлій Палійчук додала, що засідання пройде в режимі Zoom-конференції. За її словами, таким чином парламентська фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру.

Чому Трухіна та Кузьміних виключають з фракції

Нардепи Олександр Трухін і Сергій Кузьміних стали фігурантам серйозних скандалів, а саме:

Національне антикорупційне бюро 28 січня спіймало Кузьміних на отриманні хабаря у розмірі 559 тисяч гривень. Слідчі пояснюють, що за ці гроші "слуга народу" обіцяв посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

Своєю чергою Трухіна підозрюють у вчиненні аварії, внаслідок якої постраждали шестеро людей. Спершу нардеп переконував, що нібито не перебував за кермом автомобіля. Однак відео з бодікамер поліцейських, оприлюднені згодом, розкрили нові деталі інциденту.

До теми – Трухін намагався дати хабар і втекти у ліс: дивіться відео

Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" 2 лютого.



Текст публікації Юлії Палійчук:

Сьогодні о 19:00 відбудеться традиційне засідання фракції "Слуга Народу", яке проходить на початку кожного пленарного тижня.

Народні депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Нинішнє засідання фракції пройде в режимі Zoom-конференції. Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру.