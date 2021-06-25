"Слуги" планують масштабний форум: запросять Зеленського та 7 тисяч депутатів

Партія "Слуга народу" планує восени провести масштабний форум. Туди покличуть президента Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів. Захід відбудеться у Києві.

Цей захід бвльше, ніж звичайний з'їзд. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Приїдуть депутати зі всієї України

За словами Корнієнка, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі будуть депутати з усієї України: з великих та маленьких населених пунктів.

Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях – а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського,

– сказав політик. Корнієнко пообіцяв, що на форумі дотримуватимуться умов безпеки в зв'язку з пандемією COVID-19.

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