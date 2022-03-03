Слухайте Кобзона: цивілізований світ відвернувся від Росії

Ураження санкційною зброєю держави-агресора Росії продовжуються.

Дефолт близько

Американська фінкомпанія MSCI виключила Росію з індексу розвиваючихся ринків. Торги для міжнародних інвесторів недоступні. Росіяни тепер самостійні власники дерев'яних рублів.

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Росії може загрожувати дефолт по державному боргу, – JPMorgan.

Слухайте Кобзона

Від гастролей у Москві вже відмовились Placebo, Iron Maiden, Green Day, Franz Ferdinand, The Killers, Іггі Поп, Foals і Twenty One Pilots. Слухайте Кобзона!

99% найбільших рекламодавців зупинили кампанії в соцмережах Instagram і Facebook у Росії. Майданчики недоступні місцевим користувачам, та й позитивні повідомлення не погоджувалися із загальною негативною аджендою Росії.

Японія заморозить активи чотирьох російських банків – ВТБ, ВЕБ, "Промсвязьбанку" та "России".

У Конгресі США внесли проєкт про санкції проти всіх держкомпаній Росії, щоб лишити їх доступу до американського капіталу.

Найбільший цифровий магазин відеоігор Steam від Valve відключив всі основні способи оплати для росіян (Visa та Mastercard).

Носіть лапті

Шведський H&M закриває свої магазини в Росії: COS, Arket, & Other Stories, Monki, Weekday. Лапті і кокошніки знову у моді.

Стримінговий сервіс Spotify закрив свій офіс у Росії та видалив контент, який спонсорується владою РФ, зокрема, подкасти, що належать російським ЗМІ.

Збірна Латвії з керлінгу на візках відмовилася зіграти матч проти команди Росії на Паралімпійських іграх у Пекіні.

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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