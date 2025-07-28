Зеленський підписав закон про СБУ: як зміниться служба
- Закон передбачає розширення штату СБУ у мирний час до 37 тисяч, а Центру спеціальних операцій "А" – до 10 тисяч, з можливістю збільшення до 41 тисячі в особливий період.
- Військовослужбовцям СБУ дозволено застосовувати зброю та бойову техніку, удосконалюється організаційна структура та посилюється соціальний захист співробітників служби.
Володимир Зеленський підписав закон, який змінює роботу Служби безпеки України. Документ передбачає розширення штату СБУ, нові повноваження для спецпризначенців та посилення соціального захисту.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради. Президент України 28 липня підписав закон, який змінює принципи діяльності Служби безпеки України.
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Що передбачає закон?
Документ передбачає розширення штату, нові повноваження для спецпризначенців та зміцнення соціального захисту працівників СБУ.
Як ідеться в законопроєкті №13353, ухваленому Верховною Радою 16 липня 311 голосами, гранична чисельність СБУ у мирний час зросте з 27 до 37 тисяч осіб. А чисельність Центру спеціальних операцій "А" – до 10 тисяч. В особливий період (крім воєнного стану) штат служби збільшать до 41 тисячі.
Ключова новація – дозвіл військовослужбовцям СБУ застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань із нацбезпеки, оборони та відсічі збройної агресії. Механізм їх застосування буде аналогічний до того, що діє в Збройних силах України.
Також документ передбачає:
- удосконалення організаційної структури СБУ;
- посилення соціального захисту співробітників служби;
- підвищення ефективності роботи в умовах збройної агресії.
Варто зазначити, що рівень довіри українців до СБУ помітно зріс від початку повномасштабної війни. За даними соціологів, голові СБУ Василю Малюку довіряють понад 53% громадян. Це четвертий показник серед очільників силових відомств – дещо вище лише у керівника ГУР Кирила Буданова.