Мобілізація 2025: як чоловіки після 60 років можуть проходити службу за контрактом

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроєкт 13229, який дозволяє укладати контракти на військову службу громадянам віком понад 60 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Хто зможе служити після 60 років?

У статті 20 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" пропонується закріпити норму, за якою в умовах воєнного стану до лав ЗСУ та інших військових формувань можуть прийматися на контрактну службу особи віком від 60 років.

Для цього необхідна письмова згода командира військової частини, а також висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до служби за станом здоров'я.

Важливо! Для таких осіб, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, лист (письмова згода) командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження кандидата Генеральним штабом ЗСУ або уповноваженим органом військового управління (органом управління) іншого військового формування.

Порядок погодження кандидатів віком понад 60 років для укладення контракту на військову службу, а також перелік необхідних документів визначатиме Генеральний штаб ЗСУ або відповідний орган військового управління інших формувань.

Крім того, для осіб цієї вікової категорії передбачено випробування строком 2 місяці.

У разі встановлення у період випробування невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом такий контракт розривається достроково, а військовослужбовець звільняється з військової служби.

Варто також зазначити, що граничний вік перебування на військовій службі для таких осіб не встановлюється.

У період воєнного стану для осіб віком понад 60 років, які укладають контракт, встановлюється строк служби тривалістю один рік. Після завершення цього терміну контракт може бути продовжений ще на рік за умови укладення нового договору.