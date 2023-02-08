Службове розслідування щодо Баканова завершене: що вдалося встановити

Щодо колишнього очільника СБУ Івана Баканова завершене службове розслідування. Зараз матеріали розслідування мають обмежений доступ.

Про це в етері "Радіо Свобода" повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський. Відповідне питання обговорювали під час засідання комітету разом з чинним главою СБУ Василем Малюком.

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Які результати розслідування

Федір Веніславський повідомив, що суспільство буде поінформоване про результати службової перевірки тоді, коли це буде необхідно. Зараз матеріали мають обмежений доступ.

Водночас нардеп запевнив, що Іван Баканов зараз перебуває в Україні. На питання про те чи відомо йому, про що йдеться у матеріалах щодо розслідування, Веніславський зазначив, що члени комітету "допущені до всіх рівнів державної таємниці, але не завжди можуть говорити".

Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко відзначив, що поки невідомо, чи вдалося встановити факти злочинів, вчинених Бакановим, оскільки в такому випадку матеріали мали б бути передані в ДБР для розслідування.

Пан Баканов є військовослужбовцем. Тому такі справи розслідує ДБР. Але наскільки я знаю, ця справа не передана до ДБР і я не знаю, чи взагалі там є факти злочину. Але ДБР має вивчати результати цього розслідування. Тому конкретики не було,

– відзначив Костенко.

Службове розслідування проти Баканова

17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав укази про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення від виконання обов'язків голови СБУ Івана Баканова.

Обидва рішення стосувалися значної кількості зрадників у правоохоронних органах, зокрема серед співробітників СБУ. Зеленський тоді відзначив, що через це виникають питання до керівників структур.

Івана Баканова усунули від посади за статтею Дисциплінарного статуту ЗСУ про неналежне виконання службових обов'язків. Щодо нього розпочали службове розслідування. Згодом Баканова було звільнено з посади очільника СБУ, а його місце посів Василь Малюк як виконуючий обов'язки, а 6 лютого рішенням парламенту очолив відомство.