"Службове відрядження" на Мальдіви: у нардепа Арістова провели обшуки

СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження". У межах розслідування слідчі з'ясовують, як нардеп зміг опинитися на відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.

Зазначимо, що усі дії проходять у межах відкритого 25 липня кримінального провадження. Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон.

Дивіться також Син у Москві, сам – на Мальдівах: що відомо про "слугу" Арістова, якому загрожує втрата мандата

Що з'ясували під час обшуків

СБУ провела обшуки в Арістова, під час яких у помешканні депутата виявили закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви. Крім того, перевіряють також контакти депутата у період його перебування за кордоном.

Правоохоронці відстежують й інформацію щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на закордонний відпочинок під час війни.

СБУ провела обшуки в Арістова / Фото СБУ

За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України Арістов вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження".

Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни – Польщі. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров'я було внесено неправдиві відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Слідчі також встановили, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах. Депутат разом з сім'єю – жінкою та дітьми – до 22 липня був на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Генеральний прокурор уже почав кримінальне провадження за фактом законності виїзду нардепа за кордон. Слідство триває за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу – "Службове підроблення". Її санкції передбачають штраф до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк теж до трьох років.

Арістов відпочивав на Мальдівах: коротко про скандал