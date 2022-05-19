У "Слузі народу" пояснили, чому Зеленський хоче продовжити воєнний стан одразу до кінця літа

19 травня 2022 , 10:59
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Нардеп від партії "Слуга народу" Федір Веніславський пояснив, чому президент Володимир Зеленський пропонує продовжити режим воєнного стану на 3 місяці. Зокрема тому, що немає гарантій, що протягом місяця вдасться звільнити територію України.

За словами Федора Веніславського, контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Про це нардеп говорив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Причини такого рішення

Федір Веніславський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення воєнний стан пролонговували двічі, і щоразу його подовжували на 30 днів.

Депутат пояснив, що російські окупанти зараз зосередилися на зведенні укріплень та фортифікаційних споруд на тимчасово зайнятих ними територіях. А контрнаступ значно складніше завдання, ніж оборона. Тому Веніславський наголосив, що потрібно усвідомлювати те, що місяця на ці заходи може просто не вистачити.

Однак є і юридична сторона такого рішення. Вона пов'язана з тим, що після продовження дії воєнного стану Україна повинна інформувати ООН про обмеження прав та свобод людей, які передбаченні в цих умовах. Тобто українським представникам доводиться інформувати ООН щомісяця.

Ми двічі продовжували цей режим, і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан,
– пояснив Веніславський.

Зверніть увагу! Ще у квітні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що після завершення бойових дій та скасування воєнного стану в Україні діятиме режим надзвичайного стану. Він триватиме під час ліквідації наслідків війни. 

Воєнний стан в Україні: головне

  • 23 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на території України через загрозу повномасштабного російського вторгнення. Однак країна-агресорка почала наступ уже наступної ночі.
  • Через вторгнення Росії уранці 24 лютого по всій території України ввели воєнний стан на 30 днів.
  • У березні та квітні Верховна Рада уже голосувала за продовження воєнного стану. Щоразу його продовжували так само на 30 днів.
  • Однак тепер президент Володимир Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану не до 25 червня, а до 25 серпня, тобто на 90 днів.

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Автор: Іван Магуряк