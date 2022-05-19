У "Слузі народу" пояснили, чому Зеленський хоче продовжити воєнний стан одразу до кінця літа

Нардеп від партії "Слуга народу" Федір Веніславський пояснив, чому президент Володимир Зеленський пропонує продовжити режим воєнного стану на 3 місяці. Зокрема тому, що немає гарантій, що протягом місяця вдасться звільнити територію України.

За словами Федора Веніславського, контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Про це нардеп говорив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Причини такого рішення

Федір Веніславський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення воєнний стан пролонговували двічі, і щоразу його подовжували на 30 днів.

Депутат пояснив, що російські окупанти зараз зосередилися на зведенні укріплень та фортифікаційних споруд на тимчасово зайнятих ними територіях. А контрнаступ значно складніше завдання, ніж оборона. Тому Веніславський наголосив, що потрібно усвідомлювати те, що місяця на ці заходи може просто не вистачити.

Однак є і юридична сторона такого рішення. Вона пов'язана з тим, що після продовження дії воєнного стану Україна повинна інформувати ООН про обмеження прав та свобод людей, які передбаченні в цих умовах. Тобто українським представникам доводиться інформувати ООН щомісяця.

Ми двічі продовжували цей режим, і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан,

– пояснив Веніславський.

Воєнний стан в Україні: головне

23 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на території України через загрозу повномасштабного російського вторгнення. Однак країна-агресорка почала наступ уже наступної ночі.

Через вторгнення Росії уранці 24 лютого по всій території України ввели воєнний стан на 30 днів.

У березні та квітні Верховна Рада уже голосувала за продовження воєнного стану. Щоразу його продовжували так само на 30 днів.

Однак тепер президент Володимир Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану не до 25 червня, а до 25 серпня, тобто на 90 днів.

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