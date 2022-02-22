У "Слузі народу" пропонують розірвати дипломатичні відносини з Росією через рішення Путіна

"Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що саме має стати першим кроком у відповідь на "легалізацію" бойовиків Володимиром Путіним. Зокрема мовиться про розрив дипломатичних відносин з Росією.

Відповідну думку народний депутат Яременко написав у колонці. Це трапилось після заяви лідера Кремля "легалізував" бойовиків на Донбасі.

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"Слуга народу" запропонував першу реакцію на заяву Путіна

Володимир Яременко пояснив, що ситуація набуває динаміки та потребуватиме надзусиль Збройних сил та усього народу України, щоб не допустити нових територіальних втрат, та не менш серйозних зусиль дипломатії, щоб обернути поразку на перемогу.

А першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією,

– заявив Яременко.

Політик пояснив, що:

"з одного боку, незаконне рішення Росії, яке не має шансів будь-коли бути визнаним не лише Україною, але і більшістю світового співтовариства, мало що змінило по суті: ОРДЛО були окуповані Росією, такими ж і залишились;

з іншого боку, – черговий міжнародний злочин Росії створює можливості для серйозного переформатування військової, політичної та дипломатичної ситуації навколо війни на Сході України".

"Слуга" Яременко пояснив: "Хід засідання радбезу Росії засвідчив, що війну на Сході України російська верхівка бачить винятково маленьким актом у великій драмі торгів зі США. Додаткові аргументи тиску на Штати будуть потрібні й далі.

Тому війська на українському кордоні залишаться. Спершу – щоб забезпечити безперешкодність втілення рішення про визнання ОРДЛО. Далі – щоб допомогти новоутворенням реалізувати їхні "конституції", які стверджують, що межа їхніх територій – це адмінкордони Донецької та Луганської областей України".

Богдан Яременко пояснив, що не варто очікувати на деескалацію, а навпаки – треба готуватися до скорої війни. Проте, додав, – на дипломатичному фронті ситуація виглядає більш сприятливою для України.

"Слуга народу" також прокоментував санкції проти Росії та назвав їхнє застосування – радше новим завданням, ніж результатом ситуації, що склалася.

Коротко про заяву Путіна "легалізувати" бойовиків на Донбасі

21 лютого Володимир Путін скликав засідання Радбезу Росії. На ньому очільник Кремля заслухав російських високопосадовців, які говорили за "методичкою Кремля" та заявив, що у цей же день він ухвалить рішення щодо "легалізації" бойовиків.

Згодом Володимир Путін виступив з відеозверненням. Він наговорив багато нісенітниць про Україну, перекручував історію та навіть вдавався до погроз. Промову завершив словами про "визнання" Москвою бойовиків на Донбасі.

Міжнародна спільнота засудила "визнання" псевдореспублік. Україна зібрала РНБО, яке перейшло у режим роботи 24/7. Олексій Резінков заявив, що наша держава виконуватиме всі свої зобов'язання перед жителями окупованих територій Донбасу.

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