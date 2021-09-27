У "Слузі народу" розсекретили місце проведення свого з'їзду

Виїзне засідання фракції "Слуга народу" відбудеться в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці. Відбуватимуться збори впродовж 1 – 2 жовтня.

На території готелю працюватиме медіацентр. Там відбудуться брифінги керівництва та представників партії, а також запрошених гостей.

Цікаво Це маніпуляції, – у "Слузі народу" прокоментували ймовірну відставку Разумкова

Номери в готелі коштують від 2 840 гривень до 19 900 гривень

Раніше керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко казав, що політики самі оплачуватимуть номери в готелі. Згідно з цінами на сайті Rixos Prykarpattya, проживання у номері категорії "класичний" обійдеться у 2 852 гривні разом із сніданками. Номер "люкс" для одного коштуватиме 7 860 гривень, апартаменти – 19 900 гривень.

Що відомо про з'їзд "слуг"

Слуги планують підбити підсумки своєї роботи та визначити подальші дії: за якими реформами прискорюватися, а за якими – продовжити обговорення із суспільством.

Участь у зборах візьме президент Володимир Зеленський.

Крім того, до обговорення запросять генпрокурорку Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки Івана Баканова, а також представників Кабінету Міністрів.

За словами Корнієнка, "слуги" зберуться у Трускавці, бо лише там можна компактно розселити таку велику кількість людей.

Для участі усі політики повинні показати негативний результат ПЛР тесту або сертифікат вакцинації.

На сайті готелю вже не можна забронювати номер на дні проведення з'їзду "слуг" – 1 – 2 жовтня.