У "Слузі народу" є проблема з голосуванням, – депутатка Василевська-Смаглюк

Верховна Рада остаточно ухвалила проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік. Підтримали документ 215 нардепів від "Слуги народу".

Числа голосів "за" від президентської партії достатньо для ухвалення закону, але невідомо, чи достатньо для збереження монобільшості. В ефірі 24 каналу депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що це питання турбує всіх навколо.

До теми Для воїнів, студентів та медиків: "слуга народу" назвала переваги Держбюджету-2022

"Дійсно, проблема з голосуванням у Верховній Раді саме у фракції "Слуга народу" є. Я впевнена, що з цим має розбиратися партія і вже із застосуванням імперативного мандату до тих народних депутатів, які не голосують у нас за життєво необхідні речі для всієї країни", – сказала Василевська-Смаглюк.

Як би ми до цього самого бюджету не ставились, але ухвалити державний бюджет потрібно. Країна має знати, як житиме наступного року,

– додала вона.

Депутатка зазначила, що 10 депутатів не проголосували, а 2 утримались. За її словами, вони є прихильниками ексспікера Дмитра Разумкова.

Ольга Василевська Смаглюк про бюджет – 2022: дивіться відео

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік: коротко