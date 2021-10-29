"Смачне і цілюще" м'ясо чорних лебедів: КНДР запроваджує нововведення через нестачу їжі

У Північний Кореї по телебаченню показали сюжет про урочисте відкриття загону для чорних лебедів. Окрім того, диктор зауважив, що їхнє м'ясо – смачне.

Інцидент відбувся під час вечірнього випуску новин в ефірі державного телеканалу. Диктор наголосив, що вирощування чорних лебедів "зробить активний внесок у покращення життя народу". Ця заява пролунала на тлі продовольчої кризи, від якої потерпає КНДР.

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Державні ЗМІ також долучилися до вихвалянь поживної цінності чорних лебедів. Медіа заявляють, що це – "виняткова здорова їжа ХХІ століття з унікальним смаком і високою поживною цінністю".

Мовці при цьому апелюють до досліджень, які начебто стартували ще у 2019 році.

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