"Смачне і цілюще" м'ясо чорних лебедів: КНДР запроваджує нововведення через нестачу їжі
Джерело:NK News
У Північний Кореї по телебаченню показали сюжет про урочисте відкриття загону для чорних лебедів. Окрім того, диктор зауважив, що їхнє м'ясо – смачне.
Інцидент відбувся під час вечірнього випуску новин в ефірі державного телеканалу. Диктор наголосив, що вирощування чорних лебедів "зробить активний внесок у покращення життя народу". Ця заява пролунала на тлі продовольчої кризи, від якої потерпає КНДР.
Зауважте Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів: розвідка розповіла, чи є у нього проблеми зі здоров'ям
Державні ЗМІ також долучилися до вихвалянь поживної цінності чорних лебедів. Медіа заявляють, що це – "виняткова здорова їжа ХХІ століття з унікальним смаком і високою поживною цінністю".
Мовці при цьому апелюють до досліджень, які начебто стартували ще у 2019 році.
Криза у КНДР: головне
- Ще влітку 2021 року Кім Чен Ин оголосив: у країні розпочинається масштабна криза. Мовиться про сферу забезпечення безпеки Північної Кореї і її населення.
- За словами політика, у всьому були винні некомпетентні та безвідповідальні високопоставлені чиновники. Вони начебто знехтували реалізацією рішень партії.
- Кім Чен Ин заявив, що їхні вчинки "викликали серйозний інцидент, який спричинив тяжкі наслідки кризової ситуації в справі забезпечення безпеки держави і громадян".