Коричневі банани – той продукт, який часто потрапляє у смітник, проте не варто поспішати. Пухкий, у міру вологий, запашний банановий хліб стане чудовою альтернативою, щоб не позбуватися популярного фрукта.

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Банановий хліб

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів подрібнених стиглих бананів;
– 200 грамів чорниці;
– 260 грамів пшеничного борошна;
– 120 грамів натурального йогурту;
– 70 грамів цукру;
– 60 грамів м'якого вершкового масла;
– 1 яйце;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– щіпка солі.

Приготування:

  1. Масло збийте з цукром і цукром з ваніллю до пишності.
  2. Додайте йогурт і яйця.
  3. Всипте борошно і розпушувач.
  4. Додайте розтерті банани та ретельно перемішайте.
  5. Додайте чорницю і знову акуратно перемішайте.
  6. Викладіть тісто у форму для випічки, застелену папером для випічки.
  7. Вирівняйте верх. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 60 хвилин.
  8. Вийміть з духовки та відставте до повного охолодження.

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