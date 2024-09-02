Коричневі банани – той продукт, який часто потрапляє у смітник, проте не варто поспішати. Пухкий, у міру вологий, запашний банановий хліб стане чудовою альтернативою, щоб не позбуватися популярного фрукта.
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Банановий хліб
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів подрібнених стиглих бананів;
– 200 грамів чорниці;
– 260 грамів пшеничного борошна;
– 120 грамів натурального йогурту;
– 70 грамів цукру;
– 60 грамів м'якого вершкового масла;
– 1 яйце;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– щіпка солі.
Приготування:
- Масло збийте з цукром і цукром з ваніллю до пишності.
- Додайте йогурт і яйця.
- Всипте борошно і розпушувач.
- Додайте розтерті банани та ретельно перемішайте.
- Додайте чорницю і знову акуратно перемішайте.
- Викладіть тісто у форму для випічки, застелену папером для випічки.
- Вирівняйте верх. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 60 хвилин.
- Вийміть з духовки та відставте до повного охолодження.
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