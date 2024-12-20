Ніжний, яскравий, в міру солодкий – цей торт просто знахідка і для свят, і для смакування у сімейному колі на вікенд. Як приготувати торт "Бите скло", розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Рецепт десерту "Бите скло"

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 500 грамів с метани 15%;

– 3 чайні ложки желатину;

– 100 грамів цукру;

– 3 упаковки ж еле, порошок.

Приготування:

Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків (ківі, полуницю та апельсин). Приготуйте за інструкцією. Розлийте желе у форми та залишіть застигати в холодильнику на кілька годин.

Застигле желе дістаньте з форми та наріжте довільними шматками. Достатньо буде близько стаканчика желе кожного смаку. Нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту.

Желатин залийте 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин, щоб набухнув.

В окремій мисці сметану та цукор добре змішайте міксером, щоб цукор повністю розтанув. Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин.

Форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину. Також можете зробити це в одній формі, й потім порційно порізати на стіл.

Смачного!

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