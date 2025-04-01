Замість очікуваного кулінарного шедевру виходить страва з неапетитних шматків тіста та м'яса. На це є кілька причин, пише 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Чому пельмені розвалюються при варінні

Цьому сприяють різні фактори, серед яких найпоширенішою причиною є неправильне дотримання технології приготування страв.

Крім того, використання неякісних напівфабрикатів також може призвести до незадовільних результатів у приготуванні страв.

Варіть пельмені правильно:

Щоб пельмені вийшли смачні та красиві, вибирайте об’ємну каструлю та наливайте достатньо води. Ідеальною вважається пропорція, за якої на 1 кілограм пельменів береться 4 літри води.

Потім потрібно довести воду до кипіння, додати ложку олії та 1/2 столової ложки солі, й вкинути пельмені.

Лавровий лист та інші спеції додають після того, як ви опустили пельмені у воду.

Помішувати під час готування пельмені потрібно шумівкою, щоб вони не злиплися і при цьому рівномірно проварювалися.

Вогонь слід зменшити, коли пельмені спливуть на поверхню, після чого варити їх ще 5 – 10 хвилин.

Після цього пельмені відразу потрібно витягнути з води шумівкою, щоб тісто не встигло набухнути і розповзтися.

Якщо приготувати пельмені з врахуванням цих порад – вийде ідеальний результат!

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