Ми так звикли до кави, що здається, ніби здивувати її смаком просто неможливо. Однак це зовсім не так, якщо знати кілька секретів. 24 Канал пропонує трішки поекспериментувати за порадами порталу "Пательня".

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Спеції

Додавання спецій до кави робить її смак яскравішим, насиченим і багатогранним, а також сприяє зниженню апетиту. Чорний перець допомагає виводити токсини, покращує обмін речовин і стимулює роботу шлунка. Кардамон заспокоює, гвоздика зменшує негативний вплив кофеїну, імбир діє заспокійливо на нервову систему, а кориця покращує настрій.

Улюблений напій / Фото Pixabay

Шоколад

Додайте до кави шоколадну стружку, крихту, порошок чи навіть шматочки шоколаду, щоб надати напою насиченого смаку. Шоколад чудово поєднується з молочною пінкою, латте або капучино. Можна також додати шматочки шоколаду прямо під час варіння кави.

Лимон

Лимон не лише додає каві неповторного смаку, а й надає корисних властивостей. Він покращує травлення, стимулює вироблення шлункового соку та підсилює антиоксидантні властивості улюбленого напою.

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