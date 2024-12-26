Гарячий шоколад – це горнятко насолоди, від якого не відмовляться ані діти, ані дорослі. Готувати його просто, а враження завжди найкращі. 24 Канал пропонує в цьому впевнитися з рецептом BBC Good Food.

Буде цікаво Врятує в останню мить: готуємо смачнющий пляцок швидко та просто

Рецепт гарячого шоколаду

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка какао;

– 1 – 2 столові ложки м’якого світлого коричневого цукру;

– 25 грамів дрібно нарізаного улюбленого шоколаду + трішки для прикраси;

– 1 столова ложка збитих вершків або вершків із балончика.

Приготування:

Підігрійте молоко, какао, цукор і подрібнений шоколад у невеликій каструлі на середньому вогні, помішуючи, поки суміш не стане гарячою, а шоколад повністю не розчиниться. Збийте, щоб какао добре змішалося. Перелийте гарячий напій у чашку. Зверху додайте збиті вершки, щоб вони красиво трималися на поверхні. Перед подачею посипте напій тертим шоколадом п.

Смачного!

Його люблять усі: як зробити традиційний узвар.