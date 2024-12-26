Гарячий шоколад – це горнятко насолоди, від якого не відмовляться ані діти, ані дорослі. Готувати його просто, а враження завжди найкращі. 24 Канал пропонує в цьому впевнитися з рецептом BBC Good Food.
Буде цікаво Врятує в останню мить: готуємо смачнющий пляцок швидко та просто
Рецепт гарячого шоколаду
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– 1 столова ложка какао;
– 1 – 2 столові ложки м’якого світлого коричневого цукру;
– 25 грамів дрібно нарізаного улюбленого шоколаду + трішки для прикраси;
– 1 столова ложка збитих вершків або вершків із балончика.
Приготування:
Підігрійте молоко, какао, цукор і подрібнений шоколад у невеликій каструлі на середньому вогні, помішуючи, поки суміш не стане гарячою, а шоколад повністю не розчиниться.
Збийте, щоб какао добре змішалося.
Перелийте гарячий напій у чашку.
Зверху додайте збиті вершки, щоб вони красиво трималися на поверхні.
Перед подачею посипте напій тертим шоколадом п.
Смачного!
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