Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм елементарним рецептом. Він вам точно сподобається.
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Морозиво з персиком
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 4 столові ложки йогурту;
– 2 персики;
– мед, фісташки за бажанням.
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Приготування:
- Персики попередньо заморозьте.
- Йогурт вилийте в глибоку миску.
- Персики натріть на дрібну тертку і додайте до йогурту.
- За бажанням прикрасьте медом та фісташками
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