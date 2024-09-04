Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм елементарним рецептом. Він вам точно сподобається.

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Морозиво з персиком

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 4 столові ложки йогурту;
– 2 персики;
– мед, фісташки за бажанням.

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Приготування:

  1. Персики попередньо заморозьте.
  2. Йогурт вилийте в глибоку миску.
  3. Персики натріть на дрібну тертку і додайте до йогурту.
  4. За бажанням прикрасьте медом та фісташками

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