Такий перець особливо смакуватиме у сезон, коли він соковитий. Завдяки цьому рецепту ви отримаєте ідеальний результат – ніжний смак та особливу текстуру.

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Фарширований перець

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 перці;

– 350 грамів фаршу;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки подрібненої петрушки;

– 100 грамів рису;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 100 грамів сиру;

– 1 помідор;

– спеції: пів чайної ложки чебрецю, 1 чайна ложка паприки, 1 чайна ложка куркуми, 2 чайні ложки орегано.

Приготування:

Відваріть рис у підсоленій воді до м’якості приблизно 10 – 15 хвилин або відповідно до інструкцій на упаковці. На оливковій олії обсмажте на сковороді нашатковану цибулю, додайте тертий часник, через деякий час додати фарш і ретельно обсмажте. М'ясо посоліть (приблизно 2/3 чайної ложки), поперчіть, додайте спеції: чебрець, червоний перець, куркуму і половину сушеного орегано. Додайте томатну пасту і петрушку, смажте приблизно 2 хвилини. Додайте зціджений рис, перемішайте та нагрівайте приблизно хвилину. Відставте від вогню. Трохи охолодивши, додайте яйце і перемішайте. Розігрійте духовку до 200 градусів. Перець розріжте навпіл (слід покласти вертикально на дошку і розрізати вертикально). Видаліть насіння. Приправте всередині сіллю та перцем, скропіть оливковою олією та покладіть у форму для духовки. Наповніть начинкою, зверху покладіть скибочку помідора, приправте сіллю та орегано, що залишилося. Поставте в духовку, налийте в форму приблизно пів склянки води та запікайте 35 хвилин. На кожен перець покладіть шматочок сиру або тертого сиру і запікайте ще 5 – 10 хвилин, поки сир не розплавиться або підрум’яниться.

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