Такий перець особливо смакуватиме у сезон, коли він соковитий. Завдяки цьому рецепту ви отримаєте ідеальний результат – ніжний смак та особливу текстуру.
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Фарширований перець
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 перці;
– 350 грамів фаршу;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
– 100 грамів рису;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 100 грамів сиру;
– 1 помідор;
– спеції: пів чайної ложки чебрецю, 1 чайна ложка паприки, 1 чайна ложка куркуми, 2 чайні ложки орегано.
Приготування:
- Відваріть рис у підсоленій воді до м’якості приблизно 10 – 15 хвилин або відповідно до інструкцій на упаковці.
- На оливковій олії обсмажте на сковороді нашатковану цибулю, додайте тертий часник, через деякий час додати фарш і ретельно обсмажте.
- М'ясо посоліть (приблизно 2/3 чайної ложки), поперчіть, додайте спеції: чебрець, червоний перець, куркуму і половину сушеного орегано.
- Додайте томатну пасту і петрушку, смажте приблизно 2 хвилини.
- Додайте зціджений рис, перемішайте та нагрівайте приблизно хвилину.
- Відставте від вогню. Трохи охолодивши, додайте яйце і перемішайте.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Перець розріжте навпіл (слід покласти вертикально на дошку і розрізати вертикально). Видаліть насіння. Приправте всередині сіллю та перцем, скропіть оливковою олією та покладіть у форму для духовки.
- Наповніть начинкою, зверху покладіть скибочку помідора, приправте сіллю та орегано, що залишилося.
- Поставте в духовку, налийте в форму приблизно пів склянки води та запікайте 35 хвилин.
- На кожен перець покладіть шматочок сиру або тертого сиру і запікайте ще 5 – 10 хвилин, поки сир не розплавиться або підрум’яниться.
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