Такий перець особливо смакуватиме у сезон, коли він соковитий. Завдяки цьому рецепту ви отримаєте ідеальний результат – ніжний смак та особливу текстуру.

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Фарширований перець

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 перці;
– 350 грамів фаршу;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
– 100 грамів рису;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 100 грамів сиру;
– 1 помідор;
– спеції: пів чайної ложки чебрецю, 1 чайна ложка паприки, 1 чайна ложка куркуми, 2 чайні ложки орегано.

Приготування:

  1. Відваріть рис у підсоленій воді до м’якості приблизно 10 – 15 хвилин або відповідно до інструкцій на упаковці.
  2. На оливковій олії обсмажте на сковороді нашатковану цибулю, додайте тертий часник, через деякий час додати фарш і ретельно обсмажте.
  3. М'ясо посоліть (приблизно 2/3 чайної ложки), поперчіть, додайте спеції: чебрець, червоний перець, куркуму і половину сушеного орегано.
  4. Додайте томатну пасту і петрушку, смажте приблизно 2 хвилини.
  5. Додайте зціджений рис, перемішайте та нагрівайте приблизно хвилину.
  6. Відставте від вогню. Трохи охолодивши, додайте яйце і перемішайте.
  7. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  8. Перець розріжте навпіл (слід покласти вертикально на дошку і розрізати вертикально). Видаліть насіння. Приправте всередині сіллю та перцем, скропіть оливковою олією та покладіть у форму для духовки.
  9. Наповніть начинкою, зверху покладіть скибочку помідора, приправте сіллю та орегано, що залишилося.
  10. Поставте в духовку, налийте в форму приблизно пів склянки води та запікайте 35 хвилин.
  11. На кожен перець покладіть шматочок сиру або тертого сиру і запікайте ще 5 – 10 хвилин, поки сир не розплавиться або підрум’яниться.

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