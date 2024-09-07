Спробуйте приготувати томатний соус за цим рецептом. Смак вас здивує.
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Французький томатний соус
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 7
Інгредієнти:
– 800 грамів томатів;
– 1 цибулина;
– 40 грамів масла 73%;
– 1 лавровий лист;
– 3 гілочки чебрецю;
– 3 гілочки петрушки;
– 5 грамів цукру;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Помідори помийте і зніміть шкірку. Для цього занурте їх в окріп на 1 хвилину. Очищені томати дрібно наріжте.
- Чебрець і петрушку помийте й обсушіть. Цибулю почистьте й подрібніть.
- У глибокій пательні розтопіть вершкове масло, покладіть цибулю й обсмажте до м'якості. Потім додайте помідори, гілочки чебрецю і петрушки, лавровий лист, сіль, цукор і перець. Перемішайте і готуйте на маленькому вогні, доки не випарується рідина. На це піде 10 – 15 хвилин.
- Потім приберіть зелень, а томати збийте занурювальним блендером до однорідності. Перелийте готовий соус у піалу і подавайте.
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